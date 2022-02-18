Infinix Zero 5G .. مواصفات أول هاتف لـ إنفينيكس يدعم الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - بحسب ما ذكره موقع "gsmarena يمتاز الهاتف الذى يدعم تقنية الـ5G، بتصميم انسيابى، ويطلق عليه اسم Infinix Zero 5G.

ومن المقرر أن يأتى الهاتف بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD + ، تدعما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم معدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة فى المتر المربع.

ويقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج متوسط المدى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 900، يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لمزيد من مساحة التخزين.

إنفينيكس Zero 5G، يحتوى على كاميرا خلفية ثلاثية تأتى ضمن نتوء انسيابى مرتفع يتدفق بسلاسة فى منحنى مستمر ضمن اللوحة الخلفية للجهاز ومشابهة لتصميم هاتف أوبو الرائد Find X3 Pro، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب وحدة استشعار بدقة 13 ميجابكسل تدعم التقريب البصرى 2 مرات، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوى كاميرا السيلفى على مستشعر مميز بدقة 16 ميجابكسل.

ويبلغ سعر الهاتف الجديد لـ إنفينيكس، نحو 4400 جنيه مصر، فيما تم طرحه بـ 3 ألوان هى: الأسود والأزرق والبرتقالى.