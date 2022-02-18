نصائح الأرصاد للتعامل مع الأخدود (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقدمت الهيئة، عددًا من النصائح الهامة للمواطنين لتجنب أضرار عاصفة الأخدود، يرصدها الإنفوجراف التالى:

وتضمنت النصائح: تجنب المشى أو المكوث تحت المطر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب التعرض للأماكن المكشوفة والمعرضة للرياح.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطـار متوسطـة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30:40% تقريبا) على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 12

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 18 11

الغردقة 24 16

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 07

الشلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12