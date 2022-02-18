عاجل- طقس الساعات المقبلة.. أمطار شديدة وهذه الأماكن الأكثر تأثرا بـالأخدود

جدة - نرمين السيد - وتتكاثر السحب المتنوعة وتتطور إلى الرعدية على الصحراء الغربية وتبدأ على (مرسى مطروح - الضبعة - العلمين - البحيرة - المنوفية - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة - القاهرة - القليوبية - الشرقية)، وتتعرض هذه المناطق لهطول أمطار غزيرة ورعدية قد ترافقها حبات البرد خلال أوقات المساء.
واعتبارا من مساء اليوم حتى الساعات الأولى من يوم السبت، تكون الأمطار أشد قوة على شمال الصعي، فيما تكون الأماكن الأكثر تأثرا: (الفيوم - بنى سويف - المنيا - الزعفرانة - رأس غارب - وسيناء)، وبحسب الأرصاد فمن المفضل تأجيل السفر إلى تلك المناطق.
وتشهد مناطق: (العريش - دمياط - بورسعيد - برج البرلس - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - طنطا - المنوفية - الشرقية - الإسماعلية - السويس - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - الزعفرانة - رأس غارب) أمطار شديدة الغزارة ورعدية، غدًا، قد تترافق معها حبات البرد.
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