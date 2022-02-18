رياح مهددة للحياة.. "إيونيس" تثير الذعر فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز عربية، حذرت السلطات البريطانية من رياح مهددة للحياة لم يسبق لها مثيل منذ 30 عاما، ودعت الملايين إلى التزام منازلهم.

وأصدرت السلطات البريطانية تحذيرين شيدين بسبب الرياح التي تصاحب العاصفة "إيونيس"، وتبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، كان الأول باللون الأحمر، مما يعني أن الموقف شديد الخطورة.

وفي السياق ذاته حذر عمدة لندن، صادق خان، سكان العاصمة البريطانية، منر الخروج من المنزل إلا عند ضرورة القصوى، مؤكدًا أن الرياح مهددة للحياة بسبب الحطام المتطاير الذي قد يصيب السكان بجروح خطيرة وربما يودي بحياتهم.