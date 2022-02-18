رمضان عبدالرازق يوضح سبب نزول سورة الضحى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، المقصود بوقت الضحى، وأكد أنه الوقت الذى ترتفع فيه الشمس عن مشرقها وتضيء الكون كله، مشددا على أنه وقت محبب للنفس وبه هدوء وليس به عمل مشدد للإنسان.





تابع عبدالرازق خلال حواره إلى برنامج "الدينا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، أن سورة الضحى 11 آية وترتيبها فى النزول رقم 11 وهى مكية، مشيرا إلى أن لنزولها قصة وهى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لإصابة فى أصبعه فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: (يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك) فأنزل الله عز وجل سورة (الضحى). أضاف أن السورة نزلت ردا على ما قاله المشركون، وذلك لأن الحرف الواحد فى القرآن له معنى، ولهذا القرآن الكريم له سطوة على الإنس والجن والنبات والجماد، والدليل على ذلك قول الله تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله). "الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى ويذاع على قناة "الحياة".

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