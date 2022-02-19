36 ألف زائر لـ الحديقة النباتية بأسوان خلال إجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - سجلت الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان، أعدادا كبيرة من الزائرين وصل إلى نحو 35 ألفاً و825 زائراً من السائحين الأجانب والمواطنين المصريين المتوافدين خلال أجازة نصف العام الدراسى ضمن الموسم السياحى الشتوى الحالى بأسوان، والذى يشهد رواجاً سياحياً من السياحة الداخلية والدولية.





وقال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان - فى تصريح اليوم السبت - إن الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات، تعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب فى مدينة أسوان، خاصة خلال هذا التوقيت من الموسم السياحى الشتوى والذى يصل ذروته مع أجازة نصف العام. وأوضح مدير الحديقة النباتية، أن الحديقة تضم حوالى 720 نوعاً من النباتات النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

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