ظاهرة نادرة الحدوث.. قوس قزح يزين سماء محافظات مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ظهور قوس قزح على مناطق متفرقة بمحافظة الجمهورية، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية، التى تشهدها العديد من مناطق الجمهورية.





وأوضحت الهيئة فى بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن قوس قزح ظهر فى عدة مناطق منها: مساكن شيراتون مصر الجديدة، وزهراء مدينة نصر، وشبرا الخيمة، والإسماعيلية، والمنصورة.

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