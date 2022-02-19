ادعاءات تواجه ميتا بسبب خداع المستثمرين

جدة - نرمين السيد - تواجه شركة ميتا (Meta)، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، ادعاءات جديدة بسبب مخالفات تتهمها بخداع المستثمرين حول أنشطتها المتعلقة بتغير المناخ والمعلومات المضللة حول وباء كورونا المستجد.





وذكر موقع "تيك ستورى" الهندى، اليوم السبت، أن منظمة Whistleblower Aid، قدمت التهمتين الجديدتين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر.

وتقول الادعاءات إن فيسبوك قدم "تحريفات" وحذف حقائق فى تصريحات المستثمرين فيما يتعلق بجهوده لمكافحة المعلومات المضللة على منصاته، برغم أنه ذكر أن للمستثمرين الحق القانونى فى الحصول على إجابات صادقة من الشركة.