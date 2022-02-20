الرياح تلاعبت بطائرته.. طيار مصرى يبهر العالم بهبوط احترافى فى مطار هيثرو

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء على براعة الطيار المصرى وليد مراد قائد طائرة "مصر للطيران"، الذى نجح بالهبوط بالطائرة وسط أجواء عاصفة "يونيس" فى مدينة هيثرو ببريطانيا.





وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بنجاح فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء أحوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو. من ناحيته، أشاد وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد، مؤكدا أن الطيار المصرى اعتاد على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لحصولهم على أعلى مستوى من التدريب والذى يؤهلهم للقيادة فى أصعب الظروف.

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