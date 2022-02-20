بسبب الخرافات.. عمرو سمير يكشف لـ«مساء dmc» أسباب تراجع أعمال الأطفال

جدة - نرمين السيد - وتابع عمرو سمير عاطف، خلال حواره فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc: "على حد علمى لا يوجد أى أعمال أطفال الآن رغم أنها أكثر أعمال يتم مشاهدتها".

وأوضح أن إنتاج أعمال الأطفال تواجه عدة خرافات منها، أنها مكلفة ولا تحقق أية مكاسب، وأننا لا نستطيع إنتاجها فى مصر، وحال إنتاجها لا تحقق أرباح .

أضاف: "ذلك كله خرفات وليست حقيقية كونها هى الأعمال الأعلى مشاهدة حتى الآن رغم مرور وقت طويل على عدم إنتاج أى جديد".

وقال "عاطف"، إن ذلك يتطلب تدخل الدولة من خلال تشجيع المنتجين الذين ينفذون أعمال فنية على إنتاج مثل هذه الأعمال كونها تشكل وعى الطفل المصرى كما كان فى السابق، وتخلق جيل مرتبط بثقافته وليست ثقافات أخرى، كما هو الحال الآن وارتباط الطفل المصرى بأعمال أطفال أجنبية.

وأضاف "عاطف": "حلقة واحدة من مسلسل بكار حققت مشاهدات بلغت 150 مليون مشاهدة وذلك يفند خرافات أن أعمال الأطفال لا تحقق مشاهدات..والمسلسل حقق 45 مليون متابع أثناء عرضه".