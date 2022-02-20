خلال العام الجارى.. شركة تكشف عن تفاصيل رحلات مجهزة لزيارة الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن مدة الرحلة تستغرق بضع دقائق بتكلفة تصل إلى 450 ألف دولار.

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من المتوقع أن تنطلق أولى هذه الرحلات فى نهاية عام 2022 وفقا لما تم إعلانه من خلال الشركة التى تم تأسيسها على يد البريطانى ريتشارد برانسون.

وطرحت الشركى تذاكر البيع منذ أغسطس الماضى، لكنها أتيحت للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل فى قائمة الانتظار من قبل، مؤكدة بأنها أتمت عمليات بيع فى نوفمبر الماضى تصل إلى 100 تذكرة بسعر 450 ألف دولار للواحدة، وتم إضافة هذه التذاكر الى 600 تذكرة أخرى تم بيعها بأسعار تتراوح بين عامى 2005 و2014 بسعر أدنى من 200 ألف دولار و 250 ألف دولار.

ولفتت الشركة إلى فتح باب التسجيل للجميع ويجب على المسجلين إيداع دفعة أولى قدرها 150 ألف دولار، وأوضحت مدة الرحلة التى تصل إلى 90 دقيقة ويشمل هذا الوقت الصعود أيضًا فيما ستقلع من قاعدة سبيسبورت الأمريكية بصحراء نيو مكسيكو بعد عدة أيام من التدريب.

وسيتم استخدام طائرة حاملة ضخمة سوف تقلع من مدرج تقليدى، ثم تحدث عملية الانفصال عنها فى الجو ، وتتشابه المركبة مع طائرة خاصة كبيرة وسوف يتم تشغيل المحرك إلى أن تتجاوز الـ 80 كيلومترا ثم ستهبط وهى تحوم، كما سيتمكن الركاب وهم فى الفضاء بفك أحزمة الأمان ليسبحوا بضع دقائق فى انعدام الجاذبية.

هذا فيما قامت فيرجن جالاكتيك بإجراء تعديلات أخيرة على الطائرة التى سوف تقوم بنقل الركاب بهدف تحسين أداء قدرة المركبة على الطيران بشكل متكرر.

ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلة تجريبية ثم بعد ذلك تحمل ركابا من سلاح الجو الإيطالى، وسيتم إجراء تجارب علمية بها، أما بالنسبة للأنشطة التجارية الفعلية فمن المتوقع أنها ستبدأ فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تم الإعلان عنه من خلال الشركة.