لسه الصبح.. نصائح «فى حب الشغل»

جدة - نرمين السيد - وطرح فادى إبراهيم فى نقاط بسيطة، نصائح تساعد الموظف فى حب العمل والإتقان فيه، منها: -التفكير فى سبب التقدم للوظيفة وقبول كافة شروطها. -البحث عن سبب الاستمرار فى الوظيفة أو المكان الذى تعمل فيه. -عدم التقليل من جودة العمل فى الشغل والحفاظ عليه دون النظر إلى باقى الزملاء. -انتمى إلى مكان العمل أيا كان تحب وظيفتك أم لا. -إذا أتيحت الفرصة، خذ إجازة للترفيه عن نفسك، والاستمرار بنفس طاقتك. -البحث عن شىء أنت موهوب فيه بنفس الوظيفة. -تذكر دائما الأفراد الذين تحبهم بمكان العمل والتفكير بأن العمل هو السبب وراء تكوين تلك الصداقات. -معرفة الأولويات أو الإنجازات والاعتراف بها ومكافأة نفسك.

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