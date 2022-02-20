الأرخص.. شاومى تطرح هاتفها الجديد بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - Redmi Note 11S 5G

وتطرح الشركة هاتفها الجديد الذى يكون ضمن سلسلة ريدمى نوت 11، والذى من المتوقع أن يحمل اسم "Redmi Note 11S 5G".

ويأتى هاتف "Redmi Note 11S 5G" بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل +.

كما يكون تصميمه مميز حيث يتمتع بهيكل مقاوم للماء والغبار، ويتشابه فى تصميمه مع إصدارات الشركة المخصصة للسوق الصينية Poco M4 Pro 5G وRedmi Note 11 5G.

كاميرا هاتف ريدمى الجديد

ويزود هاتف شاومى الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع 118 درجة مع مستشعر 8 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويضم الهاتف كاميرا شخصية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام ذات سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

بطارية وسعر Redmi Note 11S 5G

وبالإضافة إلى ذلك يتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C، فى غصون 58 دقيقة، ويكون بسعر 249 دولارا أى حوالى 3 آلاف و800 جنيه مصرى.