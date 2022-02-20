الأصوات الغامضة فى أعماق البحار.. لغز يحير العلماء

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لموقع "البيان"، تقول لوسيا دى يوريو من المركز الفرنسى للتدريب والبحث فى بيئات البحر الأبيض المتوسط "لقد قمنا بتسجيلات فى 30 بيئة عشبية بحرية وبقى الصوت موجودا".

وأضافت: "لم يكن أحد يعرف جنسا يصدر عنه مثل هذا النقيق، هذا أشبه بجوقة حقيقية داخل بركة ماء، احتجنا إلى ثلاث سنوات لتحديد النوع المسؤول".

ومن أجل مراقبة تطور الحياة البحرية بشكل أفضل، تهدف قاعدة البيانات هذه إلى الجمع بين كل التسجيلات الصوتية تحت الماء التى تم إجراؤها عبر الكوكب من قبل خبراء ولكن أيضا من هواة متحمسين.

ظل العلماء يستمعون إلى أصوات الحياة تحت الماء لعقود من الزمن، لكن هذه التسجيلات غالبا ما كانت تركز على نوع معين، أو منطقة محددة، وفق القائمين على مشروع Glubs الذين يأملون فى تخطى هذه الحدود.

ويؤكد هؤلاء أن هدفهم يقضى برسم "مساحات صوتية" حقيقية، بطريقة غير غازية، للتجسس على تطور نظام بيئى والأجناس التى تعيش فيه، أو لاكتشاف أنواع جديدة.

ونظرا لأن الكثير من الأسماك واللافقاريات المائية تكون ليلية أو خجولة، فإن المراقبة الصوتية يمكن أن تساعد فى جهود الحفاظ على الطبيعة، وفق تأكيد أعضاء الفريق فى دراسة نُشرت نتائجها أخيراً فى مجلة Frontiers in Ecology and Evolution.

وقال المعد الرئيسى للدراسة مايلز بارسونز من المعهد الاسترالى لعلوم البحار "مع تراجع التنوع البيولوجى فى جميع أنحاء العالم، هناك حاجة لتوثيق وتحديد وفهم أصول الأصوات التى تصدر عن الحيوانات البحرية قبل اختفائها المحتمل".

ويقدّر العلماء أن كل أنواع الثدييات البحرية البالغ عددها 126 نوعاً تصدر أصواتاً، كما يفعل حوالى مئة نوع من اللافقاريات المائية وألف سمكة.

وتؤدى هذه الأصوات وظائف مختلفة بينها الدفاع عن النفس أو التحذير من خطر ما أو الإغواء، لكن ثمّة أيضا أصوات سلبية، بينها مثلاً صوت حيوان يمضغ.

وهناك أيضا أصوات تصدرها اللافقاريات أو الأسماك تنتج "فقط من تكوينها التشريحى"، بحسب لوسيا دى يوريو المعدة المشاركة فى الدراسة، ومن بين هذه الأصوات ما يشبه قرع الطبل الذى يحدث لدى الأسماك بسبب تقلص عضلة حول المثانة الغازية ما يسمح لها بالتحكم فى العمق الذى تسبح فيه.