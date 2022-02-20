موقع ترامب للتواصل الاجتماعى يبدأ العمل فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - يبدأ موقع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، للتواصل الاجتماعى، العمل بشكل كامل فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال هذا الأسبوع، بحسب ما ذكره موقع "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





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