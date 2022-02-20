وكالة الفضاء المصرية: إنتاج 100 وحدة قمر صناعى تعليمى لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، إن الوكالة قامت بإنتاج 100 وحدة قمر صناعى تعليمى لطلاب المدارس الثانوية، إيمانا منها بأن طلاب اليوم هم علماء الغد القوة الحقيقية التى ستحقق لمصر الريادة.





وأشار "القوصى" - فى تصريح اليوم - إلى أنه فى هذا الإطار توقع وكالة الفضاء المصرية يوم الأربعاء المقبل بروتوكولا للتعاون المشترك مع وزارة التربية و التعليم فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم. وأضاف انه سيقام على هامش توقيع البروتوكول ورشة عمل لـ5 مدارس فى مع تسليم كل مدرسة واحد من الأقمار الصناعية التعليمية. وأكد "القوصى"، اهتمام وكالة الفضاء المصرية بالاستثمار فى العقول المصرية من خلال تنمية مهارات الطلاب المهتمين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتقديم كل الدعم والرعاية لهم.

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