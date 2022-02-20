زيادة فى عدد مستخدمى مواقع التواصل بالعراق مقارنة بالعام الماضى

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز، بحسب تقرير لـ سكاى نيوز عربية، إلى أن عدد مستخدمى مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم نشط، بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الماضى، طبقا لآخر إحصائية لمؤسستى "وى آر سوشيال" و"كيبيوس" المتخصصتين فى هذا المجال.

ونوه المركز إلى وجود 18.85 مليون مستخدم على منصة "فيسبوك"، و15.45 مليون مستخدم نشط على "إنستغرام"، و13.8 مليون مستخدم على "سناب شات"، و1.9 مليون مستخدم لـ"تويتر"، و1.4 مليون مستخدم لشبكة "لينكدإن"، بالاضافة إلى 16.15 مليون مستخدم على تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وحسب المركز، فإن هناك زيادة فى أعداد مستخدمى كل المنصات الاجتماعية، خصوصا "سناب شات" و"إنستغرام"، باستثناء "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر"، حيث فقدت المنصتان مليونى مستخدم مقارنة بأرقام العام الماضى.

وللحديث عن تفاصيل هذه الإحصائيات ودلالاتها، يقول مسؤول الأمن السيبرانى فى المركز الرقمى العراقى مؤمل شكير: "هذه الإحصاءات مستمدة بطبيعة الحال من المواقع المختصة بمسح أعداد المستخدمين النشطين فى مواقع التواصل الاجتماعى العراقى، ويقارنها المركز بإحصائيات الأعوام السابقة".

ولفت إلى أنه "يتم كل عام إجراء إحصائية خاصة بعدد مستخدمى منصات السوشيال ميديا الفعالين فى العراق، وفق آليات تقنية عالية".

وتابع: "لعل ما اختلف خلال الإحصائية الجديدة هو أن فيسبوك التابع لشركة ميتا، خسر أكثر من مليونى مستخدم، وأبرز أسباب هذا التراجع لعملاق السوشيال ميديا فى بلاد الرافدين، هو أن الكثير من المستخدمين حذفت حساباتهم، مثلا بسبب سياسة معايير فيسبوك، وقد تواصل الكثيرون معى حول مشكلة فقدانهم حساباتهم وتعطلها، وعدم قدرتهم على استعادتها".