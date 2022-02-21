بنت النيل.. من هى ملكة جمال Miss-Nile season 5؟ (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت رانيا عثمان، إن اختيار سارة مكى بالتتويج بـ لقب ملكة جمال بنت النيل، جاء نظرا لتميزها وتفوقها على كل المتسابقات. وأضافت، فى تصريحات لها، أن الموسم الخامس لـ مسابقة ملكة جمال بنت النيل اختلف عن المواسم السابقة من المهرجان، حيث تم التنويع فى عروض الأزياء بين الكاجوال والشرقى والتنكرى والسوارية والزفاف.



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