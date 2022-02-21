الإصدار الغامض.. مواصفات هاتف شاومى الجديد

جدة - نرمين السيد - ولكن الهاتف الجديد من ريدمى مازال غامضًا، حيث تم رصده تحت رمز كودى 22041219C كما تم اعتماده من وكالة 3C الصينية للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه.

ويأتى الهاتف بشاشة قياس تبلغ 6.2 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع دقة تبلغ 1080 بيكسل، بالإضافة إلى مقاومة المياه والغبار، وفقا لموقع "Gizmochina".

وسيقدم هاتف ريدمى الغامض كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعرًا أساسيًا من سونى IMX686 بدقة 50 ميجابيكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل.

وسيحتوى هاتف ريدمى الغامض على بطارية سعة 5000 ميللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 22.5 وات ، مع فتحة للشحن من نوع USB-C.