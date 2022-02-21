نجمة طيور الجنة ترتدى الحجاب (صور)

جدة - نرمين السيد - جنة مقداد بالحجاب

ونشرت جنة مقداد صورة جديدة لها وهى بالحجاب، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وعلقت على صورتها وقالت: "الحمد لله الذى وفقنى لارتداء الحجاب وزيننى به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".

وجاء ذلك القرار بعد شهرين من بث عائلتها فيديو عبر حسابهم بموقع يوتيوب ليقوموا بتشجيع ابنتهم البالغة 13 عامًا على الحجاب.

رسالة خالد مقداد

ونشر والدها الإعلامى خالد مقداد صورة تجمعه مع ابنته جنة، ووجه لها رسالة تهنئة وقال: "بنيتى وردتى وزينةَ جنتى (جنى) يا غاليتى ومؤنستى، لا أدرى كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار وملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبى، ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لى بالون، يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة، وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتى".

أضاف الإعلامى خالد مقداد الذى شاركت معه ابنته جنى وإخوتها فى العديد من أغانى الأطفال الشهيرة: "حتى فى شقاوتك ومشاكستك جميلة، ياه ما أبهى أيامَكِ يا صغيرة، كبُرتِ سريعاً يا حُلوتى، كبرتِ سنّاً وقدراً وعلماً وحياءً ونشاطاً وإبداعاً".

وتابع: "اليوم وأنتِ ترتدين الحجاب ستراً وعفةً امتثالاً لأمر الله تعالى تبدين أبهى وأجملَ وفى ميزان الله أثقل، اليومَ نحتفل بكِ وأنت ترتدين الحجاب حبًّا واقتناعًا، تغمرك الفرحةٌ والسرور، وتعلو وجهك ابتسامات نديّة.. وها نحن اليوم نبتهج لصنيعكِ الرائعِ هذا نذكرك بأنك مثال يحتذى للملايين ممن يحبونك ويفتخرون بك فكونى عند حسن ظننا جميعاً بكِ، اليوم نتوجك ملكةً بحجابكِ، صونى جمالك يا ملاكِ".

جنى مقداد هى منشدة فى قناة طيور الجنة الفضائية، وابنة مدير القناة، كما أن لها العديد من الأغانى الهادفة والجميلة للأطفال الذين يتابعوها من جميع أنحاء العالم.