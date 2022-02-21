جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه يتعين تحميل "ويندوز 11" الموافقة على شروط خاصة.
ولفتت إلى أنه يجب على المستخدم إنشاء فى البداية حساب على "مايكروسوفت" لأجل تحميل ويندوز 11 برو، ولن تتوافق تلك الخطوة مع الكثير الذين يأملون فى تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بُعد فى "ويندوز".
وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمى من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم، كما تشترط ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكروسوفت تطرح نسخة جديدة من «ويندوز 11».. اعرف شروط التحميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.