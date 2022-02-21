مايكروسوفت تطرح نسخة جديدة من «ويندوز 11».. اعرف شروط التحميل

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه يتعين تحميل "ويندوز 11" الموافقة على شروط خاصة.

ولفتت إلى أنه يجب على المستخدم إنشاء فى البداية حساب على "مايكروسوفت" لأجل تحميل ويندوز 11 برو، ولن تتوافق تلك الخطوة مع الكثير الذين يأملون فى تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بُعد فى "ويندوز".

وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمى من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم، كما تشترط ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".