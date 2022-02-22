يوتيوب يضيف ميزة جديدة على غرار إنستجرام وتيك توك

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع theverge، حسبما أعلن مدير المنتج نيل موهان على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن المؤشر الجديد يتكون من إظهار حلقة بها كلمة "مباشر" حول صورة الملف الشخصى للقناة أثناء البث المباشر، والتى يمكنك الضغط عليها للانتقال مباشرة إلى البث المباشر.

وكشف الموقع أنه إذا كانت الميزة تبدو مألوفة، فقد يكون ذلك بسبب استخدامها بالفعل فى خدمتين أخريين، حيث يستخدم تيك توك تأثير حلقة نابضة مماثلة على صورة الملف الشخصى للقناة إذا كانوا يتدفقون مباشرة عند التمرير عبر الفيديو الخاص بهم فى حسابك.

ويُظهرموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram أيضًا حلقة ملونة حول صور الملف الشخصى لحسابات البث المباشر عندما يتم عرضها فى الجزء العلوى من حسابك.