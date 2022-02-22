أحمد يونس يشعل تويتر.. والمغردون: أستاذ الراديو

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "#بدرى مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صحصح وانضملنا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "أستاذ الراديو"، "كلمة صعب احنا منعرفهاش .. عشان كده جامدين جامدين جامدين".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.