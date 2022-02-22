إنستجرام يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة أن تلك الميزة تتيح للمستخدم مشاركة أى صورة أو مقطع فيديو أو بكرة بسرعة مع المستخدمين الذين تتفاعل معهم بشكل متكرر.
وبالرغم من ذلك، لم تعلن إنستجرام رسميا عن توفر الميزة للمستخدمين ولكنها متاحة بالفعل لهم، حيث تم دمجها مع مفتاج الإرسال الذى يمكن رصده أسفل كل منشور فى التطبيق.
جدير بالذكر أن الميزة لا تعرض سوى المستخدمين الأربعة الأوائل الذين تتفاعل معهم أكثر من غيرها، وحتى الآن، كان المستخدمون قادرين فقط على مشاركة منشور مع مستخدمين آخرين من خلال قائمة طويلة تعرض الرسائل المباشرة.
ولاستخدام ميزة إنستجرام الجديدة، يجب اتباع تلك الخطوات، وهى:
-فتح التطبيق.
-التمرير لأسفل أو فتح المنشور الذى تريد مشاركته مع الأصدقاء فى الرسائل المباشرة.
-الضغط مع الاستمرار على أيقونة الإرسال.
-تظهر نافذة منبثقة جديدة تحتوى على صور ملفات التعريف الخاصة بجهات الاتصال التى تتفاعل معها كثيرا.
-مرر إصبعك على عرض صورة المستخدم الذى تريد مشاركة المنشور معه واترك إصبعك.
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