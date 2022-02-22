ممنوع اللبان.. أغرب القوانين بالعالم فى «لسه الصبح»

جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم، إلى أن اللبان "العلكة" يعد من المحظورات فى سنغافورة منذ عام 1992، ويتم الحكم على الأفراد الذين يتاجرون فى اللبان سواء البيع أو الشراء بالإضافة إلى متناولى العلكة.

كما أنه فى ألمانيا يوجد طريق يسمى "الأوتوبان" وإذا نفذ البنزين من السيارة على ذلك الطريق، يتم تعرض السائق لمخالفة قانونية كبيرة.

وعند الرغبة فى السفر إلى إيطاليا، يوجد الكثير من "الحمام" ويفرح البعض عند إطعامه أو التصوير معه، وقال فادى: "بلاش تعمل كده عشان الحمام لسه واكل، ولو أكلته هتدفع غرامة تزيد عن 270 يورو".

بينما الدنمارك بها قانون غريب حول اسم المولود، فلا يجب تسمية المولود بأى اسم ولكن هناك 7000 اسم، ولكن عند الرغبة فى التغيير يحتاج الفرد إلى تصريح بذلك.

وعند السفر إلى جورجيا، حذر مربى الدجاج من تركهم أو إهمالهم، لأنهم عند رصد دجاجة تسير على الطريق يتم فرض الغرامات الكبيرة على هؤلاء.