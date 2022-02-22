أرخص هواتفها.. فيفو تطرح «Vivo X80 SE»

جدة - نرمين السيد - Vivo X80 SE

ويحمل إصدار فيفو الجديد اسم "Vivo X80 SE"، والذى من المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتى هاتف "Vivo X80 SE" بشاشة من نوع OLED قياس 6.2 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ودقة تبلغ 1080 بيكسل وجودة + FHD، مع مقاومة للمياه والغبار.

مواصفات Vivo X80 SE

ويزود الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية تأتى الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع من نوع ماكرو بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.

ويُدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوى على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.