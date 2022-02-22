جدة - نرمين السيد - بحسب البيان الإماراتية، وزن الحجر العقيق والمعرف بـ"أميركاس أوستراليس" نحو 12 ألف قيراط.
ووفقًا لدار مزادات "Alaska Premier Auctions & Appraisals" وتعود القصة لتاريخ طويل، حيث أبقى فريد فون براندت ـ والذى يعمل فى تجارة الأحجار الكريمة منذ سنوات ـ فى الآونة الأخيرة حجر العقيق فى خزانة داخل منزل فى مدينة أنكوراج.
وأشار المالك إلى أن العقيق موجود مع العائلة منذ زمن طويل حين اشتراه جده من تاجر عقيق أسترالى، ثم ورثه والده وبقى بحوزته وقرر الاحتفاظ به "مخبأ لمدة من الزمن قبل أن يحين الوقت لإظهاره للعالم واكتشاف مدى الاهتمام به".
ولفت براندت إلى أن والده قد أعطاه الحرية لاختيار الطريقة التى سيودع بها الحجر، ليقرر أخير أن يبيعه فى عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 144 ألف دولار ثمنا لحجر عقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.