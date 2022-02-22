144 ألف دولار ثمنا لحجر عقيق

جدة - نرمين السيد - بحسب البيان الإماراتية، وزن الحجر العقيق والمعرف بـ"أميركاس أوستراليس" نحو 12 ألف قيراط.

ووفقًا لدار مزادات "Alaska Premier Auctions & Appraisals" وتعود القصة لتاريخ طويل، حيث أبقى فريد فون براندت ـ والذى يعمل فى تجارة الأحجار الكريمة منذ سنوات ـ فى الآونة الأخيرة حجر العقيق فى خزانة داخل منزل فى مدينة أنكوراج.

وأشار المالك إلى أن العقيق موجود مع العائلة منذ زمن طويل حين اشتراه جده من تاجر عقيق أسترالى، ثم ورثه والده وبقى بحوزته وقرر الاحتفاظ به "مخبأ لمدة من الزمن قبل أن يحين الوقت لإظهاره للعالم واكتشاف مدى الاهتمام به".

ولفت براندت إلى أن والده قد أعطاه الحرية لاختيار الطريقة التى سيودع بها الحجر، ليقرر أخير أن يبيعه فى عام 2022.