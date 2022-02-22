الصين تطور نوعا من الخلايا لتحويل الطاقة

وتعتبر خلايا بيروفسكايت الشمسية إحدى أهم التكنولوجيات الكهروضوئية الواعدة لتوليد الطاقة بتكلفة مخنفضة وفعالية عالية، إذ يواجه العالم تغيرًا مناخيًا ووضع أهدافًا لخفض انبعاث الكربون.
وقال فانج جيون فنج، بروفيسور من جامعة شرقى الصين للمعلمين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، إن خلايا بيروفسكايت الشمسية يمكن تصنيفها إلى نوعين، خلايا "أن-آى-بى" وخلايا "بى-آى-أن" المعكوسة، حيث يمكن للنوع الأخير إنتاج الطاقة الكهروضوئية باطراد جيد وفى درجة حرارة منخفضة، كما أنه متوافق مع خلية السيليكون الكريستالية لأجل تحقيق تنمية الخلايا المغلفة، مضيفا أنه الوقت الراهن، بلغت فعالية خلايا بيروفسكايت "أن-آى-بى" 25%، فيما بقيت الفعالية القصوى لخلايا "بيروفسكايت بى-آى-أن" المعكوسة عند 22 إلى 23%.
وأشار البروفيسور إلى أن الخلايا الجديدة من نوع "بى-آى-أن" المعكوسة تحقق فعالية تحويل الطاقة بأكثر من 24%، قائلاً: "وفقا لمقالة بحثية نشرت مؤخرًا فى مجلة "العلوم" فإن الخلايا حافظت على أكثر من 90% من الفعالية المذكورة خلال تشغيلها لمدة 1000 ساعة تحت الضوء عند درجة حرارة 55 درجة مئوية، و2200 ساعة فى ظروف استخدام غير مواتية تسرع شيخوخة الخلايا مع درجة حرارة تبلغ 85 درجة مئوية".
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