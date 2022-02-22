مايو المقبل.. عرض فستان مارلين مونرو للبيع

ويعتبر فستان مارلين مونرو من الأزياء المهمة حيث ارتدته نجمة البوب مادونا فى مقطع الفيديو الموسيقى "فتاة مادية" عام 1984.
ويباع فستان مادونا والقفازات الستان والأساور المصنوعة من حجر الراين بسعر يتراوح ما بين 100 و200 ألف دولار، وفقًا لما جاء فى موقع "يورو نيوز".
ويعد الفستان جزء من أيقونات الموسيقى فى مزادات جوليان فى مايو المقبل.
وصنع هذا الفستان فى الأصل لفيلم تلفزيونى عن مونرو عام 1980، ولكن بعدها باعوام استأجرته شركة لإكسسوارات الأفلام لاستخدامه فى الفيديو الموسيقى لمادونا.
كما سيعرض للبيع فى المزاد أيضا مجموعة طبول نادرة من أول فرقة لجون لينون وبول مكارتنى مع تقدير صالة جوليان للمزادات أن تحقق ما بين 400 ألف و600 ألف دولار.
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