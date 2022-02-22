لم علينا عبيدك يارب.. تغريدات ساخرة فى اليوم المميز 22-2-2022

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جدة - نرمين السيد - اليوم المميز
ويقبل الكثير على تحديد تلك التواريخ المميزة لتكون موعد حفل الخطوبة أو الزفاف أو عقد القران أو خروجة وغيرها.
ومن المعروف عن تاريخ "22-2-2022" أن رقم 2 يعد من الأرقام ذات الطاقة الإزدواجية والشراكة والعلاقة والتوازن.
22-2-2022
ويساعد ذلك التاريخ "22-2-2022" فى حدوث تغييرات إيجابية للمستقبل، كما أنه يرمز أيضا إلى الانسجام والحب والصداقة والدبلوماسية.
ويحرص البعض خلال ذلك اليوم من بناء العلاقات مع الآخرين، واستعادة الروابط المفقودة والتخلص من الخلافات، والتعبير عن الحب تجاه الآخرين.
هاشتاج اليوم المميز
وتداول هاشتاج عبر تويتر يسمى "اليوم المميز" والذى شارك فيه عدد من الأفراد بنشر تغريدات ساخرة من ذلك اليوم، لعدم حدوث أى شىء إيجابى معهم ولكنهم ينتظرونه.
كما اهتم غيرهم بالتعبير عن مشاعرهم بالحب تجاه بعض الأشخاص المقربين لهم، وقالوا: "كل يوم أحبك أكثر من قبل وكل يوم تأكد أن موطنط قلبى"، "أحب أقولك إنك انت حبيبى وملهمى وأصحابى والحياة".
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