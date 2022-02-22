إطلاق منصة ترامب.. و170 ألف مستخدم فى اليوم الأول

جدة - نرمين السيد - وعرض القائمون على التطبيق إمكانية تحميله من متجر "آبل" لعدد محدود من المشتركين الذين طلبوا الاشتراك بشكل مسبق، مع إضافة آخرين إلى قائمة الانتظار ليتم منحهم إمكانية الدخول إلى التطبيق خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبعد وقت قصير من إطلاقه، واجه الموقع مشكلات تقنية، مع تقارير تشير إلى عدم تمكن المشتركين من استخدامه لساعات، كما واجه آخرون صعوبة فى تسجيل الدخول.
وحسب التقارير العالمية فأن المنصة شهدت دخول 170 ألف مستخدم فى اليوم الأول.
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