تغلب على القلق والتوتر بهذه الطرق الغريبة

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "برايت سايد" الأمريكى، يساهم تقطيع الصابون بشكل كبير فى التخلص من التوتر، ولتحقيق ذلك هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الصابون التى توفر تحفيزا سمعيا وبصريا.

وأظهرت الأبحاث أن الاستماع إلى الموسيقى والأغانى الحزينة يساهم فى التخلص من التوتر من خلال الحنين إلى الماضى واستعادة الذكريات.

وأيضا الضغط على قاعدة الإبهام يساعد فى تخفيف القلق، لذلك، يمكن القول إننا لدينا دائما حل مضاد للتوتر فى متناول اليد، بالمعنى الحرفى للكلمة.

ويعد عد العملات المعدنية طريقة مجربة وحقيقية للتخلص من القلق تسمح لعقلك بالتركيز على شيء ما، وإدخال العملات المعدنية فى هذه الطريقة كجانب مفيد آخر يرجع إلى أن لمس الأشياء المعدنية الصغيرة ورؤيتها أمامك بدلا من مجرد تخيل الأرقام يمكن أن يجعل التقنية أكثر فاعلية.