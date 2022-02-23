جدة - نرمين السيد - ويختبر تطبيق المراسلة الفورية تلك الميزة فى المكالمات الصوتية، حيث ضم أشكالاً موجية صوتية فى الوقت الفعلى أثناء إجراء مكالمة جماعية. ويستهدف التطبيق إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا، وفقًا لتقرير من "وابيتا إنفو". وجاءت تلك الميزة بعد إعلان واتساب مؤخرًا عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمى "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أى أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يختبر ميزة جديدة فى المكالمات الجماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.