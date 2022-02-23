جدة - نرمين السيد - زوى سوزو بيثيلز وتعرضت ملكة جمال ألاباما "زوى سوزو بيثيلز" لحادث فى مدينة ميامى ودخلت بعدها المستشفى لمدة 8 أيام فى غيبوبة حتى فارقت الحياة. سبب وفاة زوى سوزو بيثيلز وإثر تلك الحادثة كانت زوى سوزو تعانى من ضرر بمنطقة الدماغ، نتج عنها الدخول فى غيبوبة حتى صرحت عائلتها بخبر وفاتها. صور زوى سوزو بيثيلز كلمات العائلة ووجهت العائلة كلمات شكر لمحبيها، وطالبوا المساعدة لدفع تكاليف علاج الراحلة بالمستشفى، وقالوا: "شكر الجميع على الكلمات التي أظهرت الحب تجاه زوى، وإلى من يريد إظهار الحب والاهتمام أكثر يمكنه التبرع للمساعدة بدفع التكاليف التى تكبدها علاج الراحلة فى المستشفى إضافة إلى تكاليف الدفن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ملكة جمال ولاية ألاباما بعد غيبوبة استمرت 8 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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