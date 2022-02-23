«ميتا» تطلق مميزات جديدة لمنشئى المحتوى عالميا

جدة - نرمين السيد - كما أشارت فى بيان اليوم إلى توسيع اختبارات الإعلانات المتراكبة، بدءًا بإعلانات البانر والملصقات، لمساعدة منشىء المحتوى على كسب المال من Facebook Reels.

وفقا لميتا يمثل الفيديو الآن ما يقرب من نصف الوقت الذى يقضيه الأشخاص على فيسبوك وإنستجرام، وReels هى نمط المحتوى الأسرع نمواً لدى المنصة حتى الآن.

وقالت المنصة: "نحن نركز على جعل Reels أفضل طريقة للمبدعين ليتم اكتشافهم، والتواصل مع جمهورهم، وكسب المال، ونريد أيضاً أن نجعل من الممتع والسهل على الأشخاص العثور على المحتوى الترفيهى وذى الصلة ومشاركته".

وذكرت ميتا أنها تتيح مجموعة متنوعة من الفرص للمبدعين لكسب المال من الـ Reels الخاصة بهم، يدفع برنامج مكافآت Reels Play، وهو جزء من استثمار منشىء المحتوى البالغ مليار دولار، للمبدعين المؤهلين ما يصل إلى 35 ألف دولار شهرياً استناداً إلى مشاهدات Facebook Reels المؤهلة الخاصة بهم.

كما أعلنت ميتا إطلاق عناصر تحكم تناسب العلامات التجارية، بما فى ذلك قوائم الناشرين، وقوائم الحظر، وفلاتر المخزون، وتقارير التسليم لإعلانات البانر والملصقات فى Facebook Reels فى كل منطقة تتوفر فيها، مما يمنح المعلنين مزيداً من التحكم فى كيفية ظهور إعلاناتهم فى الأماكن التى لا يعتبرونها مناسبة لعلامتهم التجارية أو حملتهم.

وتختبر ميتا إعلانات الشاشة الكاملة والغامرة ما بين Reels Facebook منذ أكتوبر من العام الماضى، وستطرحها فى المزيد من الأماكن فى جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.