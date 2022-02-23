اكتشاف علمى مذهل.. هذا ما يراه الإنسان لحظة وفاته

جدة - نرمين السيد - قادت صدفة العلماء إلى كشف أسرار لحظات ما قبل الموت بالنسبة للبشر، من خلال تسجيل نشاط الدماغ فى سابقة هى الأولى، وتتفق نتائجها إلى حد كبير مع روايات أشخاص كانوا يوشكون على الموت، إذ قال معظمهم إن محطات حياتهم مرت أمامهم بسرعة مثل شريط فيلم.





ووفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية Frontiers in Aging Neuroscience، لم تكن الدراسة مصممة خصيصا لقياس نشاط الدماغ فى وقت قريب من الوفاة، وإنما كانت مجرد مسألة صدفة، وكان الباحثون يراقبون باستمرار موجات دماغ مريض بالصرع، يبلغ من العمر 87 عاما، باستخدام مخطط كهرباء الدماغ لمراقبة النوبات. غير أن المريض أصيب بنوبة قلبية مفاجئة أثناء العلاج وتوفى، وهو ما أتاح للباحثين أن يسجلوا 15 دقيقة من نشاط الدماغ، أثناء الوفاة. وركزت الدراسة على الـ 30 ثانية التى شهدت توقف عضلة القلب، فلاحظوا زيادة نشاط الموجات الدماغية التى تعرف بـ "موجات جاما"، وهى المسؤولة عن عمليات مثل الحلم والتأمل واسترجاع الذاكرة، ما يعطى لمحة عما يمكن أن يمر به الشخص خلال لحظاته الأخيرة، كما تم اكتشاف تغييرات مماثلة فى "موجات غاما" بوقت قريب من الوفاة لدى الفئران سابقا، لكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف مثل هذا النشاط لدى البشر.

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