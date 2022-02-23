كوريا الشمالية تلغى التقويم الميلادى.. وتعتمد تاريخ ميلاد زعيمها المؤسس

جدة - نرمين السيد - وبدأت وكالة الأنباء المركزية الكورية «KCNA» بداية من هذا الأسبوع، إلى تأريخ أخباره بعام «زوتشيه 111» بدلا من عام 2022، نقلا عن صحيفة The Times البريطانية، وزوتشيه هى أيديولوجية «روح الاعتماد على الذات» التى تتبناها كوريا الشمالية، ويبدأ تقويم زوتشيه بميلاد أول رئيس للبلاد، كيم إيل سونج، عام 1912، الذى يعتبر أول عام فى هذا التقويم.

وبعد مرور 3 سنوات فقط من وفاة الزعيم كيم إيل، وبالتحديد عام 1997، تم تقديم اقتراح يشمل هذا التقويم، ولكن لم يتم الاعتراف به سوى هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية.

وفى وقت سابق، قررت كوريا الشمالية، تغيير التوقيت الرسمى الخاص بها، وحدث ذلك عام 2015، ليتم استبداله وإحلال توقيت بيونغيانغ، وهو توقيت يسبق المستخدم فى كوريا الجنوبية بنصف ساعة تقريبا.