سعر ومواصفات أحدث هواتف الألعاب من Vivo

جدة - نرمين السيد - ومثل أجهزة iQOO السابقة، لا تبدو فى الحقيقة مثل هواتف الألعاب بشكل واضح ولكنها تركز على الأداء بالرغم من ذلك. ومن المقرر أن تتوفر الهواتف اعتبارا من 2 مارس المقبل، بحسب ما ذكر موقع ذافيرج.

ويحتوى iQOO 9 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 12 جيجابايت وبطارية تبلغ 4700 مللى أمبير فى الساعة.

وستكون الشاشة عبارة عن لوحة OLED مقاس 6.78 بوصة 1440 بكسل 120 هرتز، بينما يشتمل نظام الكاميرا على كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابكسل يستخدم ثباتا بأسلوب gimbal، مثل هواتف Vivo الرئيسية الأخرى.

ويمكن شحنه بقدرة 120 وات بواسطة كابل أو بشحن لاسلكى يصل إلى 50 وات.

وتتمثل الاختلافات فى Pro عن موديل iQOO 9 العادى فى أن المعالج المزود به هو Snapdragon 888 Plus، كما أنه مزود ببطارية تبلغ 4350 مللى أمبير فى الساعة.

أما شاشة iQOO 9 فهى عبارة OLED مقاس 6.56 بوصة بدقة 1080 بكسل 120 هرتز.

ويحتوى نتوء الكاميرا الأصغر على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة العرض بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا صورة بدقة 13 ميجابكسل. ولا يزال الهاتف مزودا بشحن سلكى 120 وات، ولكن لا يوجد خيار لاسلكى.