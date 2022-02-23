شاهد أبرز صور جائزة سونى العالمية للتصوير

جدة - نرمين السيد - المسابقة هذا العام، تقدم لها أكبر عدد من الصور المتنافسة، فى تاريخ المسابقة، بإجمالى 156 ألف صورة، وهو الرقم الذى لم يحدث منذ 15 عاما.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائزين بالمراكز الأولى فى كل خانة من خانات الـ 10، بحلول يوم 12 من شهر أبريل المقبل، على أن تعرض اللقطات الفائزة فى معرض مخصص لها من تنظيم سونى بداية من 13 أبريل وحتى 2 مايو، فى العاصمة الإنجليزية لندن، بحسب ديلى ميل.

ومن ضمن اللقطات التى نجحت فى الوصول للقائمة المصغرة، ضمن خانة صور الحياة البرية والطبيعة، صورة لثعلب التقطها المصور المجرى Milan Radisics.

ومن اللقطات الرائعة التى وصلت للقائمة المصغرة ضمن خانة الصور الرياضية، صورة للمصور البرزايلى ريكاردو تيليس، وثق بها طقسا من الطقوس التى تتبعها قبيلة برازيلية باسم Xingu لتكريم موتاهم.

وضمن خانة البيئة، ضمت القائمة المصغرة للقطات الفائزة، صورة من تصوير المصور الإيرانى Mehdi Mohebi Puor، التقطت لبجعة نافقة بسبب التلوث البيئى فى منطقة برية فى إيران.

وضمن خانة البيئة أيضا جاءت ضمن اللقطات التى نجحت بالوصول للقائمة المصغرة من المسابقة، صورة لـ Giacomo d'Orlando، التقطت لأول منزل تحت الماء صديق للبيئة، على السواحل الإيطالية ببحر Ligurian.