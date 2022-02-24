لـ عشاق السياحة التاريخية.. قائمة بأبرز الأماكن الأثرية المفتوحة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا ترافيل" عن قائمته بأبرز الأماكن الأثرية فى أوروبا لعشاق هذا النوع من المواقع بالقارة العجوز.

وضمت القائمة قلعة كورنبورج Kronborg Castle فى الدنمارك، وهى قلعة وحصن فى بلدة هيليسينكور، سبق أن ذكرها وليام شكسبير فى مسرحية هاملت باسم قلعة السينور.

وتعتبر قلعة كرونبورج إحدى أهم القلاع فى عصر النهضة فى أوروبا الشمالية، وفى عام 2000، تم إضافتها لقائمة مواقع التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو.

وضمت القائمة، الأثر الصخرى الشهير فى المملكة المتحدة المعروف باسم "ستونهنج"، وهو أثر صخرى من نوع كرومليش يرجع لعصر ما قبل التاريخ فى سهل ساليسبرى بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب إنجلترا، ويرجع تاريخه لأواخر العصر الحجرى وأوائل العصر البرونزى.

وضمت القائمة حصن Tonsberg Fortress، فى النرويج، وهى قلعة من القرون الوسطى خصصت للدفاع عن مدينة تونسبرج لأكثر من 300 عام.

ومن ليتوانيا، جاء ضمن القائمة جاء ضمن القائمة، برج Gediminas Tower، وهو الجزء المتبقى من القلعة العليا فى قرية فيلنيوس ويعود تاريخه لعام 1409 ميلادية.