تصميم أصغر بطارية فى العالم لتشغيل جهاز كمبيوتر (التفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن أصغر بطارية فى العالم لتشغيل الكمبيوتر يمكن استخدامها كمستشعرات منفصلة، أو للزرع الطبي، حيث إن هذه البطاريات المجهرية ضرورية لتشغيل التصغير المستمر للإلكترونيات.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الأجهزة الصغيرة، بما فى ذلك أنظمة الاستشعار المتوافقة حيويًا في الجسم، تتطلب أجهزة الكمبيوتر للتعامل مع البيانات بأحجام أصغر من حبة الغبار، ولكن بينما تصبح الأجهزة أصغر حجمًا، فقد ثبت أن تشغيلها يمثل مشكلة.

ولهذا، أنشأ الفريق الألماني لحل هذه المشكلة، نظامًا يتضمن لف شرائح من نفس الأفلام المستخدمة في البطاريات الدقيقة الحالية، والتي يمكن إطلاقها وإعادة لفها لتوليد وإطلاق شد كافٍ لتشغيل جهاز كمبيوتر صغير.

وأشارت إلى أن أصغر بطارية فى العالم لتشغيل جهاز كمبيوتر ليست جاهزة للسوق حاليا، ولا يمكن تحديد سعر عليها، لافتة إلى أنها قابلة لإعادة الشحن، ويمكنها تشغيل كمبيوتر صغير بسيط بها لمدة تصل إلى 10 ساعات.

وتستوعب أصغر بطارية فى العالم لتشغيل جهاز كمبيوتر ما يصل إلى 100 ميكرو واط من الطاقة لكل سنتيمتر مربع، ويُنظر إليها على أنها الكمية المناسبة لمعظم استخدامات الكمبيوتر المجهرية، بما في ذلك قياس درجة حرارة الهواء الذى يحيط بها.