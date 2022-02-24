سونى تكشف عن خوذة بلاستيشن 5

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة مسبقًا إلى أن تلك السماعة تسمى "PlayStation VR2"، وفقًا لما جاء فى موقع "theverge" التقنى.

ويأتى تصميم خوذة "لايستيشن VR2" بلونين الأبيض والأسود، والتى تأتى بنفس التصميم الواسع مثل PS VR الأصلية، ولكن يجلب النموذج الجديد بعض التحسينات، بما فى ذلك قرص ضبط العدسة، وتصميم جديد، وانخفاض طفيف فى الوزن.

ويحتوى PS VR2 على أيقونات PlayStation Tiny محمولة مخبأة على العصابات الأمامية والخلفية من سماعة الرأس.

كما ستزود سونى خوذة الرأس القادمة "بلايستيشن VR2"، بشاشة عالية الوضوح من نوع OLED، بالإضافة إلى أربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات فى الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس فى الألعاب.

وتتمتع سماعة الرأس الجديدة من سونى، بميزات عدة منها ردود الفعل Haptic، وتتبع العين، ومعدلات الإطار 4K HDR، ومعدل تحديث بتردد 90 -120 هرتز، ومجال رؤية 110 درجة، كما تتصل بـ PS5 مع كابل USB-C واحد.