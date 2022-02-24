بعد معجون أسنان محمد رمضان.. تعرف على أغرب الأنواع

جدة - نرمين السيد - معجون الأسنان

يسعى الأفراد للحفاظ على صحة أسنانهم من خلال الاستعانة بمعجون الأسنان الذى يلعب دورا مهما فى تنظيفها وتلميعها والحفاظ عليها ومنع التسوس.

وأوضح الأطباء الأسس التى يتم عليها اختيار معجون الأسنان حيث يجب أن يتوافق مع حالة الفم، والمواد الفعالة فيه واحتوائه على الفلورايد اللازم لمنع التسوس، وبه مواد طبيعية تساعد فى تبيضها ومنع حساسيتها.

أغرب أنواع معجون الأسنان

هناك العديد من الأنواع الغريبة لمعجون الأسنان المتوفرة فى مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Toothologydental"، منها:

- معجون أسنان الذهب:

نجحت بعض الشركات فى تصنيع معجون أسنان من مسحوق الماس وجزئيات الذهب، ولفتت الشركة إلى دوره فى منح العناية الفائقة للأسنان وتعزيز صحة اللثة.

- معجون أسنان الشوكولاتة:

بالرغم من تسبب الشوكولاتة فى تسوس الأسنان لاحتواءه على نسبة عالية من السكريات، إلا أن بعض شركات المنتجة لمستحضرات العناية بالفم تستخدمها فى تصنيع معجون الأسنان.

- معجون أسنان الصنوبر:

اندفعت بعض الشركات إلى إنتاج ذلك النوع بسبب الرائحة العطرة للصنوبر، لذا يعد من الوسائل الفعالة التى تتخلص من رائحة الفم الكريهة.

- معجون أسنان اللحم المقدد:

لا توجد دراسات كافية تثبت مدى فعاليته في تنظيف الأسنان وكيف يجعل رائحة الفم بعد استعماله؟.

- معجون أسنان الفحم:

يتميز بقدرته الكبيرة فى التخلص من البقع الصفراء الناتجة عن التدخين وتناول المشروبات المنبهة، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الجمعية الأمريكية لطب الأسنان حذرت من استخدامه لتسببه فى ضعف مينا الأسنان مما يجعلها عرضة للتآكل والتساقط.

- معجون أسنان الكب كيك:

إذا كنت تتجنب هذا النوع من الحلوى، للحفاظ على صحة أسنانك، يمكنك الاستمتاع بمذاقه اللذيذ عن طريق استعمال معجون الكب كيك، دون الإصابة بالتسوس.

- معجون أسنان الآيس كريم:

ابتكرته طبيب تدعى جانيل هولدن، لجعل غسل الأسنان تجربة ممتعة للأطفال، خصوصا أن بعض الأمهات يواجهن صعوبة كبيرة فى إقناع صغارهن باستخدامه.

- معجون أسنان الروج:

معجون فرنسى، تم إنتاجه لأول مرة عام 1893، يجعل الأسنان أكثر لامعانًا وإشراقًا، فضلًا عن دوره الفعال فى الحفاظ على لون اللثة الوردى.