جدة - نرمين السيد - وبسبب قضاء الأفراد لمعظم أوقاتهم خارج المنزل، لذا لا يتمكنون من متابعة الأخبار ومعرفة الأحداث وآخر التطورات بمختلف المجالات، باتوا يشعرون نفسهم مغيبين عن العالم بما فيه.
ولكن أصبح ذلك أمرا سهلا مع توفر بعض التطبيقات المهمة التى لابد من توافرها على جهازك التى تساعد المستخدم فى الاتطلاع على ما يحدث حوله سواء من أمور داخلية أو خارجية.
ومن أهم تلك التطبيقات "اكسترا نيوز"، الذى يساعد مستخدميه فى الاستمتاع بمحتوياته المتنوعة سواء من الأخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والترفيهية وأخبار العلوم والتكنولوجيا وغيره.
ويتم توفير ذلك التطبيق لدى كافة المستخدمين، سواء لأجهزة الأندرويد أو الأيفون "iOS"، ولتحميله يجب اتباع الخطوات التالية:
-لتنزيل تطبيق "Extra News" على هواتف أندرويد، يحتاج المستخدمون إلى:
1-فتح بلاى ستور أو متجر جوجل "Google Play" على الهاتف
2-وكتابة اكسترا نيوز أو Extra News فى البحث
3-ثم الضغط على تنزيل أو "install"
أو قم بتحميله من خلال "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.extranews&fbclid=IwAR29xLzHs3jlnyG4ghKdDmfz5nTGCKI_sqrPd6fyFpdHEzFvR5vzBtBdcFg".
-لتنزيل تطبيق "Extra News" على هواتف الأيفون، يجب:
1-فتح app store
2-الضغط على بحث أو search
3-كتابة اكسترا نيوز أو Extra News
4-الضغط على Get
أو قم بتحميله من خلال "https://apps.apple.com/eg/app/extra-news-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/id1601424898?fbclid=IwAR2dGxMf0afV6LdrpkSGd4-Evn-C3tC6NgGaoFv0h6FQ3NCgKPgUi41yPs4".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمتابعة أحداث العالم.. طريقة تنزيل تطبيق «اكسترا نيوز» على هاتفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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