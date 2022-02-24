«ميتا» تعزز مبدأ الشمولية من خلال قوة الكلام والترجمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ميتا" أن مشروع No Language Left Behind (لن نغفل أية لغة) يستند إلى إنشاء نظام واحد يمكنه الترجمة بين كل اللغات المكتوبة وكسر الحواجز التى تحول دون تواصل ما يقرب من نصف سكان العالم؛ ممن لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المتاحة على الإنترنت بلغتهم الأم أو اللغة التى يفضلونها.
ويتضمن مشروع ميتا إنشاء مشروع Universal Speech Translator (المترجم العالمى للكلام)، وهو نظام ذكاء اصطناعى يوفر ترجمة فورية من كلام منطوق إلى كلام منطوق (Speech to Speech) عبر جميع اللغات، حتى تلك التى تكون منطوقة فى الأغلب.
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