جورجينا بـ بطن الحمل الكبيرة فى أحدث ظهور (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، صورا جديدة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".





إطلالة جورجينا فى الصباح

ونشرت جوجينا الصور فى بداية يومها، بإطلالة بسيطة وارتدت بليزر "أوف وايت"، وبمكياج خفيف، وحذاء رياضى.

جورجينا ببطن كبيرة

ونشرت جورجينا عددا من الصور التى يظهر فيها حملها، بعد فترة من الإعلان عن حملها، وعلقت على الصورة، وقالت : "صباح الخير".

وثائقى يحكى تجربتها مع العالمية

يذكر أن إحدى المنصات الشهيرة أعلنت طرحها قريبا مسلسل بعنوان "أنا جورجينا"، وهو وثائقى عن حياة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد.

ولدت جورجينا فى مدينة تسمى جاكا، تقع فى إسبانيا، ثم انتقلت لاحقا إلى لندن حتى تتمكن من دراسة اللغة الإنجليزية بعمق والحصول على تدريب فى الرقص، إلى أن تعرفت على كريستيانو، وتحولت حياتها إلى العالمية.