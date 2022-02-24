طرح نموذج ذكاء اصطناعى من الجيل التالى للدردشة

جدة - نرمين السيد - وذكرت ميتا أن مشروع "CAIRaoke" يعد نهجا مبتكرا جديدا فى الذكاء الاصطناعى للمحادثات (التكنولوجيا التى تشغل مساعدى وروبوت الدردشة)، الذى قد يمكن الأشخاص يوما ما من إجراء محادثات وتفاعلات طبيعية أكثر باستخدام أجهزتهم.
كما أعلنت ميتا عن مورد جديد لفهم آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعى.
وقالت المنصة: "إذا تساءلت يوما عن كيفية تصنيف "Instagram" للمحتوى فى الموجز لديك، يمكن أن تساعدك أداتنا الجديدة فى الإجابة عن سؤالك، تحدد أداة بطاقة نظام الذكاء الاصطناعى الأولية التى طورناها عدة نماذج ذكاء اصطناعى، تشكل نظاما للذكاء الاصطناعى، ويمكن أن تساعد الأشخاص فى فهم كيفية عمل هذه الأنظمة بشكل أفضل".
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