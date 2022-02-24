مستخدما حلوى M&M's.. شاب يحقق رقما قياسيا غريبا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكانت هذه المنافسة بين مجموعة من الشباب لتخفيف الملل خلال جائحة كورونا، حيث تمكن كيلبى أولا من معادلة الرقم القياسى بتكديس 4 حبات، ثم تمكن مهندس من تكديس 5 قطع، ليعود كيلبى إلى صدارة الترتيب.
وتشير موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن حبات الحلوى يجب أن تبقى واقفة دون لمس لمدة 10 ثوان على الأقل لكى تحتسب المحاولة، كما يجب أن تكون الحبات من حلوى إم أند إمز السادة، وليس غيرها من الأنواع.
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