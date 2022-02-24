خالد الجندى: من يؤمن بالإسراء لابد وأن يؤمن بالمعراج لأنهما لاينفصلان

تابع الجندى خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه اليوم الخميس على قناة "dmc"، أن من يؤمن بالإسراء لابد وأن يؤمن بالمعراج لأنهما لاينفصلان، وأن الخالق واحد ومن قدر على العروج بالملائكة فقادر على أن يفعل هذا بالبشر، وهى معجزة مذكورة فى كتاب الله.
أضاف أن فكرة المعراج هى العمل الصالح الذى يفعله الإنسان لتلقرب إلى الله تعالى سواء من خلال صلة الرحم أو جبر الخواطر أو التغافل أو الزكاة وما شابه، ولهذا سميت فى القرآن سورة المعارج، مشددا على أن الذى يندهش هو الذى ينسب المعجزة إلى البشر ولكن من ينسبها إلى الله تعالى فلا يندهش، وذلك لأن الله تعالى هو المسبب وليس السبب.
لفت الجندى إلى أن رحلة الإسراء والمعراج تشمل كل شخص من قريب أو بعيد، وهى رحلة يجب أن يلتفت إليها كل إنسان لعظم خطرها، كما أنها معجزة حقيقية وليست بعيدة أو مستغربة.
"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.
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