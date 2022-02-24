تصرف عفوى من كيت ميدلتون يشعل مواقع التواصل الاجتماعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، زوجة الأمير هارى، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصرف عفوى وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.





وتزور كيت ميدلتون حاليا كوبنهاجن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك فى تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال على مستوى العالم. ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهى تجرب لعبة "الزحليقة" فى أحد مراكز تعليم الأطفال. وعلقت على الفيديو بقولها: "التعلم الممتع داخل مختبر اللعب". وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعى ميدلتون حيث وصفوها بـ"الإنسانة الرائعة"، كما توقع البعض بأن تكون "الملكة القادمة".

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